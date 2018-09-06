Россия продолжит уничтожать террористов в Сирии, заявила Захарова

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Россия продолжит ликвидировать террористов в любой точке Сирии, в том числе в Идлибе, в страну должен вернуться мир, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Выступая на секции по безопасности журналистов, Захарова отметила, что "если бы не решающая роль ВКС РФ, сейчас ни о какой защите журналистов в Сирии вообще бы речь не шла".
"Если бы пару лет назад Россия не приняла решение, которое она приняла, сейчас бы там защищать было некого вообще. Там бы сейчас один ИГИЛ* был. Слева направо и сверху вниз. Настоящее террористическое государство. Мало того, не только на территории Сирии, но и на территории сопредельных Сирии государств. Они бы просто начали объединять террористический потенциал и покрыли бы всю территорию этого региона. И самое интересное, что и журналисты у них были бы свои, которые освещали бы деятельность этого террористического государства", — заявила Захарова.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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