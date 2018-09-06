Франция готова нанести удар по Сирии в случае применения химоружия в Идлибе

ПАРИЖ, 6 сен – РИА Новости. Французская армия готова вновь нанести удар по Сирии в случае применения химического оружия в Идлибе, сообщает Рейтер со ссылкой на главу генштаба вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантра.

Он также ожидает, что "Исламское государство"* в Сирии и Ираке прекратит свое существование к концу года.

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск. В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

* Террористические организации, запрещенные в России

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