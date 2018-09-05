В Турции предупредили о рисках при операции в Идлибе

АНКАРА, 5 сен — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что планы сирийского правительства начать военную операцию в Идлибе несут в себе большие риски и выразил надежду, что ситуацию удастся урегулировать на трехстороннем саммите Россия-Турция-Иран в Тегеране 7 сентября.
По его словам, Турция ждет, что на трехстороннем саммите в Тегеране будет принято решение, "чтобы положить конец нарушениям в Идлибе".
"Если там есть террористы, значит, нужно всем вместе решить, как их отделить, но это не значит, что надо бомбить весь Идлиб. Если этими атаками пытаются надавить, то это неправильно. Нужно сохранять статус Идлиба как зоны деэскалации. Мы не считаем правильными атаки, которые проведены накануне встречи в Тегеране", — добавил турецкий министр.
Ситуация в Идлибе
В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.
*Запрещенная в России организация
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