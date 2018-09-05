Трамп опроверг сообщения о приказе устранить Асада

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал возможность убийства Башара Асада.
Мэттис, однако, не стал выполнять приказ верховного главнокомандующего страны и сказал своему высокопоставленному советнику: "Мы не будем делать ничего из этого. Мы будем действовать обдуманно".
"Никогда не обсуждалось", — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Стенограмма разговора была распространена пулом Белого дома. Трамп добавил, что книга является "полным вымыслом", и вопрос убийства Асада "никогда не рассматривался".
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