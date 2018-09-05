Трамп пообещал, что США "рассердятся" в случае кровопролития в Идлибе

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что весь мир и США "очень рассердятся", если в сирийской провинции Идлиб начнется кровопролитие.

"Это очень печальная ситуация… Если будет кровопролитие, то мир очень рассердится и Соединенные Штаты тоже очень рассердятся", — сказал он в среду журналистам.

Он добавил, что пристально следит за развитием ситуации там.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США активно обсуждают с Россией предотвращение вероятного использования химоружия в Сирии.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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