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Война в Сирии
Война в Сирии

Минобороны опубликовало видеозаписи ударов по террористам в Идлибе

(обновлено: 21:16 05.09.2018)
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видеозаписи воздушных ударов, нанесенных самолетами ВКС по позициям боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в сирийской провинции Идлиб.

Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Chris O'Meara
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Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что 4 сентября самолеты, базирующиеся на авиабазе Хмеймим, нанесли удары высокоточными боеприпасами по складам террористов и "по выявленным районам запуска ударных беспилотников для проведения террористических атак на российскую авиабазу Хмеймим и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама".

В частности,  два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожили цех, где боевики собирали ударные беспилотники, а также склад взрывчатки, которую закладывали во взрывные устройства для дронов, рассказал Конашенков.

Как добавил представитель ведомства, многоцелевой истребитель Су-35С высокоточным боеприпасом также уничтожил склад с переносными зенитно-ракетными комплексами террористов.

Конашенков подчеркнул, что удары ВКС России в Идлибе не представляли опасности для мирных жителей.

"Все удары российской авиации наносились исключительно по выявленным и подтвержденным по нескольким каналам объектам террористических группировок, расположенным вдали от населенных пунктов", — сказал он.

Ситуация в Идлибе

Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия. 28 июля 2018
© Фото : U.S. Army / Sgt. Nicole Paese
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Провинция Идлиб на севере Сирии остается единственным регионом, который контролируют незаконные вооруженные формирования. Ранее там была создана зона деэскалации конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное наступление сирийской армии в Идлибе стало бы "большой гуманитарной ошибкой". В российском МИД отметили, что ситуация с  операцией в Идлибе прояснится после саммита России, Ирана и Турции, который пройдет 7 сентября.

Помощник президента России Юрий Ушаков сегодня подтвердил журналистам, что Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани на саммите 7 сентября уделят большое внимание ситуации в Идлибе.

"Также будет обсуждаться ситуация с подготовкой различных провокаций по инсценировке применения Дамаском химического оружия. Все эти темы будут обсуждаться, как и усилия по выполнению решений состоявшегося в Сочи в январе конгресса сирийского нацдиалога", — добавил он.

Турецкая бронетехника на турецко-сирийской границе. Архивное фото
© AFP 2018 / Bulent Kilic
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Комментируя сообщения об ударах российской авиации по позициям террористов, официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что характер действий Москвы по отношению к боевикам не изменится.

"Вчера, 4 сентября, российская авиация поразила в Идлибе цели, имеющие непосредственное отношение к организации и проведению атак ударных беспилотников против российской авиабазы "Хмеймим". Все комментарии были даны по линии Министерства обороны России. Российская сторона будет действовать подобным образом и впредь", — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

По ее словам, Россия продолжит борьбу с террористами до их окончательной ликвидации. Москва работает в тесной координации с турецкой стороной, с которой совместно принимаются меры, чтобы избежать потерь среди мирного населения, добавила Захарова.

Уничтожение террористов откроет путь к переговорам

Бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми заявил РИА Новости, что террористов, засевших в Идлибе, необходимо ликвидировать, чтобы предотвратить их распространение по региону и миру.

По его словам, чем быстрее будет покончено с боевиками, и вся власть в Сирии окажется в руках центрального правительства, тем быстрее появится возможность у всех заинтересованных сторон перейти к переговорам.

"Однако различные спекуляции по поводу Идлиба могут окончательно развести по разные стороны США с их сторонниками и Россию", — резюмировал он.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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