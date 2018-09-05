Минобороны опубликовало видеозаписи ударов по террористам в Идлибе

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видеозаписи воздушных ударов, нанесенных самолетами ВКС по позициям боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в сирийской провинции Идлиб.
В частности, два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожили цех, где боевики собирали ударные беспилотники, а также склад взрывчатки, которую закладывали во взрывные устройства для дронов, рассказал Конашенков.
Как добавил представитель ведомства, многоцелевой истребитель Су-35С высокоточным боеприпасом также уничтожил склад с переносными зенитно-ракетными комплексами террористов.
Конашенков подчеркнул, что удары ВКС России в Идлибе не представляли опасности для мирных жителей.
"Все удары российской авиации наносились исключительно по выявленным и подтвержденным по нескольким каналам объектам террористических группировок, расположенным вдали от населенных пунктов", — сказал он.
Ситуация в Идлибе
Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное наступление сирийской армии в Идлибе стало бы "большой гуманитарной ошибкой". В российском МИД отметили, что ситуация с операцией в Идлибе прояснится после саммита России, Ирана и Турции, который пройдет 7 сентября.
Помощник президента России Юрий Ушаков сегодня подтвердил журналистам, что Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани на саммите 7 сентября уделят большое внимание ситуации в Идлибе.
"Также будет обсуждаться ситуация с подготовкой различных провокаций по инсценировке применения Дамаском химического оружия. Все эти темы будут обсуждаться, как и усилия по выполнению решений состоявшегося в Сочи в январе конгресса сирийского нацдиалога", — добавил он.
"Вчера, 4 сентября, российская авиация поразила в Идлибе цели, имеющие непосредственное отношение к организации и проведению атак ударных беспилотников против российской авиабазы "Хмеймим". Все комментарии были даны по линии Министерства обороны России. Российская сторона будет действовать подобным образом и впредь", — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
По ее словам, Россия продолжит борьбу с террористами до их окончательной ликвидации. Москва работает в тесной координации с турецкой стороной, с которой совместно принимаются меры, чтобы избежать потерь среди мирного населения, добавила Захарова.
Уничтожение террористов откроет путь к переговорам
Бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми заявил РИА Новости, что террористов, засевших в Идлибе, необходимо ликвидировать, чтобы предотвратить их распространение по региону и миру.
По его словам, чем быстрее будет покончено с боевиками, и вся власть в Сирии окажется в руках центрального правительства, тем быстрее появится возможность у всех заинтересованных сторон перейти к переговорам.
"Однако различные спекуляции по поводу Идлиба могут окончательно развести по разные стороны США с их сторонниками и Россию", — резюмировал он.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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