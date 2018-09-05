Минобороны опубликовало видеозаписи ударов по террористам в Идлибе

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видеозаписи воздушных ударов, нанесенных самолетами ВКС по позициям боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в сирийской провинции Идлиб.

Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что 4 сентября самолеты, базирующиеся на авиабазе Хмеймим, нанесли удары высокоточными боеприпасами по складам террористов и "по выявленным районам запуска ударных беспилотников для проведения террористических атак на российскую авиабазу Хмеймим и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама".

В частности, два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожили цех, где боевики собирали ударные беспилотники, а также склад взрывчатки, которую закладывали во взрывные устройства для дронов, рассказал Конашенков.

Как добавил представитель ведомства, многоцелевой истребитель Су-35С высокоточным боеприпасом также уничтожил склад с переносными зенитно-ракетными комплексами террористов.

Конашенков подчеркнул, что удары ВКС России в Идлибе не представляли опасности для мирных жителей.

"Все удары российской авиации наносились исключительно по выявленным и подтвержденным по нескольким каналам объектам террористических группировок, расположенным вдали от населенных пунктов", — сказал он.

Ситуация в Идлибе

Провинция Идлиб на севере Сирии остается единственным регионом, который контролируют незаконные вооруженные формирования. Ранее там была создана зона деэскалации конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное наступление сирийской армии в Идлибе стало бы "большой гуманитарной ошибкой". В российском МИД отметили, что ситуация с операцией в Идлибе прояснится после саммита России, Ирана и Турции, который пройдет 7 сентября.

Помощник президента России Юрий Ушаков сегодня подтвердил журналистам, что Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани на саммите 7 сентября уделят большое внимание ситуации в Идлибе.

"Также будет обсуждаться ситуация с подготовкой различных провокаций по инсценировке применения Дамаском химического оружия. Все эти темы будут обсуждаться, как и усилия по выполнению решений состоявшегося в Сочи в январе конгресса сирийского нацдиалога", — добавил он.

Комментируя сообщения об ударах российской авиации по позициям террористов, официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что характер действий Москвы по отношению к боевикам не изменится.

"Вчера, 4 сентября, российская авиация поразила в Идлибе цели, имеющие непосредственное отношение к организации и проведению атак ударных беспилотников против российской авиабазы "Хмеймим". Все комментарии были даны по линии Министерства обороны России. Российская сторона будет действовать подобным образом и впредь", — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

По ее словам, Россия продолжит борьбу с террористами до их окончательной ликвидации. Москва работает в тесной координации с турецкой стороной, с которой совместно принимаются меры, чтобы избежать потерь среди мирного населения, добавила Захарова.

Уничтожение террористов откроет путь к переговорам

Бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми заявил РИА Новости, что террористов, засевших в Идлибе, необходимо ликвидировать, чтобы предотвратить их распространение по региону и миру.

По его словам, чем быстрее будет покончено с боевиками, и вся власть в Сирии окажется в руках центрального правительства, тем быстрее появится возможность у всех заинтересованных сторон перейти к переговорам.

"Однако различные спекуляции по поводу Идлиба могут окончательно развести по разные стороны США с их сторонниками и Россию", — резюмировал он.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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