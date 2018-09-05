США заявили об отсутствии данных о химическом оружии у сирийской оппозиции

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. США не располагают данными о наличии химического оружия у сирийской оппозиции, заявил журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис.

"У нас нет абсолютно никакой разведывательной информации, показывающей, чтобы у оппозиции был какой-либо химический потенциал", — заявил Мэттис, текст выступления которого распространила пресс-служба Пентагона.

"Мы проникли во многие оппозиционные группировки", — добавил Мэттис. По его словам, у властей США есть данные о применении химоружия властями Сирии, а также о кустарных попытках его применения со стороны запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*, но не оппозиции.

"Отставив в сторону намеки, будто в будущем готовится какое-то применение химического оружия, которое можно приписать оппозиции, мы хотим посмотреть на данные. А на данный момент у нас есть данные, не только американские, что режим (президента Сирии Башара) Асада это делал в прошлом, и мы за этим внимательно следим", — сказал Мэттис. Власти Сирии категорически отрицают обвинения в применении химоружия.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США активно обсуждают с Россией предотвращение вероятного использования химоружия в Сирии.

*Запрещённая в России террористическая организация

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