США заявили об отсутствии данных о химическом оружии у сирийской оппозиции

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. США не располагают данными о наличии химического оружия у сирийской оппозиции, заявил журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис.
"Мы проникли во многие оппозиционные группировки", — добавил Мэттис. По его словам, у властей США есть данные о применении химоружия властями Сирии, а также о кустарных попытках его применения со стороны запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*, но не оппозиции.
"Отставив в сторону намеки, будто в будущем готовится какое-то применение химического оружия, которое можно приписать оппозиции, мы хотим посмотреть на данные. А на данный момент у нас есть данные, не только американские, что режим (президента Сирии Башара) Асада это делал в прошлом, и мы за этим внимательно следим", — сказал Мэттис. Власти Сирии категорически отрицают обвинения в применении химоружия.
При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США активно обсуждают с Россией предотвращение вероятного использования химоружия в Сирии.
*Запрещённая в России террористическая организация
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