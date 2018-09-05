В МИД прокомментировали информацию о последователях "Аль-Каиды"* в Идлибе

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о находящихся в Идлибе в Сирии последователях террористической группировки "Аль-Каида"*, заявила, что мира с террористами быть не может.

"Заклинания, смысл которых сводится к тому, чтобы на неопределенно долгое время оставить в покое террористов, фактически удерживающих в заложниках в Идлибе миллионы людей, неприемлемы. Мира с террористами быть не может. Окопавшимся в Идлибской зоне последователям "Аль-Каиды"* не должна быть предоставлена возможность, оставаясь в безопасности, экспортировать террор по региону и всему миру", — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск. В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>