Во Франции подсчитали количество сирийских беженцев в Европе

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Свыше 5,6 миллионов сирийских беженцев находятся в Европе и соседних с Сирией странах по оценкам Франции. Об этом сообщил в среду представитель МИД РФ Николай Бурцев на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.
Он сообщил, что во Франции подтверждают настрой работать в международных инстанциях и совместно с партнерами над тем, чтобы условия для возвращения беженцев соблюдались.
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