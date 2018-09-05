Сирийские власти готовы освободить потенциальных инвесторов от налогов

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Сирийское правительство планирует освободить от налогов потенциальных инвесторов для создания благоприятного инвестиционного климата в стране. Об этом сообщил представитель межведомственного координационного комитета Сирии Мутеза Каттама на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.

"Хочу также подчеркнуть, что двери Сирии широко открыты для послов доброй воли. Нами прилагаются все усилия для создания благоприятного инвестиционного климата. Для этого готовятся необходимые нормативные правовые акты, призванные сделать работу инвесторов комфортной, а размещение средств в сирийской экономике надежным", — сказал Каттама.

По его словам, правительство проводит работу по стабилизации национального валютного курса, а для привлечения инвестиций создаются новые промышленные районы.

"Рассматривается вопрос смягчения действующего законодательства в области инвестиций, в частности закона, что упростит получение необходимых лицензий и освободит инвесторов от налогов", — сообщил представитель комитета.

Он подчеркнул, что настоящее время ведется разработка инвестиционного проекта в области туризма, что позволит построить новые туристические объекты.

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