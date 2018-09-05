МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео удара ВКС России высокоточными боеприпасами по объектам "Джебхат Ан-Нусры"* в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщили в Минобороны, два истребителя-бомбардировщика Су-34 разбомбили склады террористов, где собирались и хранились беспилотники, а также взрывчатка для них. Помимо этого, многоцелевой истребитель Су-35С уничтожил склад боевиков с переносными зенитно-ракетными комплексами.

В ведомстве подчеркнули, что все удары наносились только по подтвержденным объектам террористов вдали от сел и городов.

Также в этот день на подлете к базе Хмеймим были сбиты два беспилотника террористов. Всего за месяц российские ПВО уничтожили 47 БПЛА.

Ситуация в Идлибе

Провинция Идлиб на севере Сирии остается единственным регионом, который контролируют незаконные вооруженные формирования. Ранее там была создана зона деэскалации конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное наступление сирийской армии в Идлибе стало бы "большой гуманитарной ошибкой". При этом в российском МИД подчеркивали, что никто не заинтересован в активных боевых действиях, которые могут повлечь массовые жертвы. В ведомстве отметили, что ситуация с началом операции в Идлибе станет понятной после саммита России, Ирана и Турции, который пройдет 7 сентября.

*Запрещенная в России террористическая организация.