МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео удара ВКС России высокоточными боеприпасами по объектам "Джебхат Ан-Нусры"* в сирийской провинции Идлиб.
В ведомстве подчеркнули, что все удары наносились только по подтвержденным объектам террористов вдали от сел и городов.
Также в этот день на подлете к базе Хмеймим были сбиты два беспилотника террористов. Всего за месяц российские ПВО уничтожили 47 БПЛА.
Ситуация в Идлибе
Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное наступление сирийской армии в Идлибе стало бы "большой гуманитарной ошибкой". При этом в российском МИД подчеркивали, что никто не заинтересован в активных боевых действиях, которые могут повлечь массовые жертвы. В ведомстве отметили, что ситуация с началом операции в Идлибе станет понятной после саммита России, Ирана и Турции, который пройдет 7 сентября.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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