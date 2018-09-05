В Сирии пройдет историческая конференция по беженцам, заявили в Минобороны

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В Сирии пройдет "историческое событие" — международная конференция по беженцам, куда пригласят заинтересованные страны и представителей ООН, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Дата и место проведения форума пока не уточняется.

"Президент Башар Асад исключительно положительно воспринял инициативу по проведению в Сирии международной конференции по беженцам и уже назначил для проработки конкретных мероприятий форума представителей сирийского руководства", — сказал Мизинцев на заседании межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев в Сирию.

По его словам, форум позволит собрать за одним столом послов доброй воли из стран, принявших у себя сирийских беженцев, и "объединить все здоровые силы в стремлении наладить мирную жизнь" в этой стране.

"Очень надеемся, что все страны и международные организации, прежде всего структуры Организации объединенных наций, примут в этом, поистине историческом для Сирии мероприятии, самое непосредственное участие", — подчеркнул начал ник центра.

По его мнению, на конференцию необходимо пригласить все страны, принявшие на своей территории сирийских граждан, государства, готовые участвовать в реализации проектов по восстановлению Сирии, а также международные организации, прежде всего Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Новая площадка позволит свободно и открыто, глядя друг другу в глаза, обсудить любые темы и наболевшие вопросы с целевой установкой на скорейшее возрождение Сирии. Даст возможность выработать ясные и понятные решения, проработать весь комплекс организационных и технических вопросов для устранения препятствий в деле возвращения сирийских граждан", — подчеркнул генерал.

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