Минобороны рассказало об ударах по террористам в Идлибе

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Во вторник четыре российских самолета нанесли удары по объектам группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 разбомбили склады террористов, где собирались и хранились беспилотники, а также взрывчатка для них. Эти БПЛА, как отметил Конашенков, использовались для атак на российскую авиабазу Хмеймим и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама.

Кроме того, многоцелевой истребитель Су-35С высокоточным боеприпасом уничтожил склад с переносными зенитно-ракетными комплексами.

Все удары ВКС наносили исключительно по подтвержденным объектам террористических группировок вдали от сел и городов, подчеркнул представитель Минобороны.

Также Конашенков рассказал, что накануне ночью штатная ПВО российской авиабазы уничтожила два ударных беспилотника боевиков, а всего за месяц — 47.

"Ситуация вызывает озабоченность"

В Кремле заявили, что ситуация в Идлибе вызывает озабоченность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что тема находится на повестке дня контактов российской стороны на различных уровнях.

"Что касается военного и всего остального, вам нужно все-таки внимательно слушать те заявления, которые идут по линии министерства обороны. И по оперативной обстановке лучше справляться именно у наших коллег, наших военных коллег", — добавил он.

Замглавы МИД Сергей Рябков, в свою очередь, считает, что без решения проблемы в Идлибе не будет нормализации ситуации в Сирии. По его мнению, на Западе это понимают.

Рябков подчеркнул, что сохранение террористического анклава, если его не уничтожить, будет отзываться всегда новыми угрозами, включая угрозы применения химоружия.

"Десятки тысяч экстремистов"

Накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что в Идлибе сконцентрированы несколько десятков тысяч экстремистов во главе с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра"*.

"Мы наладили канал с военными из США для предотвращения нежелательных инцидентов, он работает… Сейчас осталась единственная зона деэскалации в Идлибе, где сконцентрированы несколько десятков тысяч экстремистов во главе, прежде всего, с "Джебхат ан-Нусрой"*, — заявил Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Он отметил, что когда Россия помогла освободить большую часть Сирии, в частности Алеппо и Пальмиру, от запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*, осталась небольшая кучка разрозненных отрядов. По его мнению, сейчас самая большая угроза в Сирии — "Джебхат ан-Нусра"*, которая "мимикрирует", меняет названия. Тем не менее это террористы, которые записаны в специальных решениях Совета Безопасности ООН, пояснил он.

* Террористическая организация, запрещенная в России