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Война в Сирии
Война в Сирии

Экс-глава израильской спецслужбы оценил ситуацию с террористами в Идлибе

(обновлено: 15:34 05.09.2018)
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© Фото : SANAСирийские военные в Идлибе. Архивное фотоСирийские военные в Идлибе. Архивное фото
© Фото : SANA

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 сен – РИА Новости. Засевших в сирийском Идлибе террористов необходимо уничтожить, иначе они расползутся по всему миру, заявил РИА Новости бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Он отметил, что проблема Сирии влияет на ситуацию во всем регионе, и чем быстрее боевики будут уничтожены и вся власть в этой стране окажется у центрального правительства, тем больше шансов появится у всех сторон перейти к переговорам.

"Однако различные спекуляции по поводу Идлиба могут окончательно развести по разные стороны США с их сторонниками и Россию", — сказал он.

Отсутствие тесного взаимодействия по урегулированию ситуации в Сирии Яков Кедми объяснил тем, что "западные страны мало заинтересованы в сотрудничестве с Россией против террора".

Боевики группировки Джебхат ан-Нусра* в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Guillaume Briquet
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В качестве примера он привел "показную", с его точки зрения, озабоченность ряда стран Запада положением в Идлибе. "О ком они так беспокоятся? Разве им неизвестно, что на 90% там засели силы Аль-Каиды*, ИГИЛ* и ХАМАС? Если террористы прикрываются мирным населением, это не причина оставлять их в живых. Если с ними не расправиться, они расползутся по всему миру, как зараза, и не дадут жизни не только странам Ближнего Востока, но и Европы", — считает экс-глава израильской спецслужбы.

Он назвал безответственными действия части европейских политиков, кто снабжал оружием и поддерживал террористические организации, продолжая делить террористов на "плохих и не очень плохих".

"Перефразируя фразу (Владимира) Высоцкого, я бы сказал, террорист должен лежать в земле", — подчеркнул Кедми.

Зенитный огонь над Дамаском, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
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Говоря об углублении противоречий между США и РФ в Сирии, Кедми не исключил более серьезных последствий этого противостояния. "Пока я не вижу со стороны США действий, которые могли бы сблизить позиции двух стран в Сирии. Если американцы спровоцируют с помощью тех же англичан видимость химической атаки, а потом будут обстреливать в качестве наказания сирийскую территорию, то российская авиация будет вынуждена принять ответные меры — от пассивной нейтрализации ракет до уничтожения источника обстрела. Но это решать будет Россия", — заявил он.

О подробностях "сделки века", тему которой муссирует американская администрация, ему мало что известно — признался собеседник агентства, при этом заметив, что "интрига по большей части заключается в том, что сам (президент США Дональд) Трамп не знает, чего хочет на Ближнем Востоке".

Эсминец Росс ВМС США
© Flickr / Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet
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"У него есть какие-то наметки плана, но они постоянно меняются. Представление американцев о том, что такое Ближний Восток, примерно такое же, как у неандертальцев по поводу того, есть ли жизнь на Марсе", — сказал Кедми.

"Вдруг появилось сообщение, что США задумали скооперировать территорию Палестины с Иорданией на базе конфедеративного государства. Но проблема на Ближнем Востоке не в отношениях между палестинцами и Иорданией или кем-то еще. Реальная проблема – это отношения между арабами и Израилем в целом. И она будет существовать до тех пор, пока неразумные политики в силу амбиций и корыстных интересов на этом будут греть руки, не давая спокойно жить ни израильтянам, ни арабскому населению", — заключил Яков Кедми.

* Террористические организации, запрещенные в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
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Война в Сирии
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Naum Vygodsky
Нормальненько. Террористы сидят в Идлибе, однако ж, израильтянские самолеты бомбят совсем не Идлиб. Где логика?
15:59
05.09.2018
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v.p.neznamov
Как всегда, Яков Кедми, предельно точен и корректен в своем анализе. Сразу видна советская школа образования!
15:44
05.09.2018
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