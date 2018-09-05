Экс-глава израильской спецслужбы оценил ситуацию с террористами в Идлибе

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 сен – РИА Новости. Засевших в сирийском Идлибе террористов необходимо уничтожить, иначе они расползутся по всему миру, заявил РИА Новости бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.
"Однако различные спекуляции по поводу Идлиба могут окончательно развести по разные стороны США с их сторонниками и Россию", — сказал он.
Отсутствие тесного взаимодействия по урегулированию ситуации в Сирии Яков Кедми объяснил тем, что "западные страны мало заинтересованы в сотрудничестве с Россией против террора".
Он назвал безответственными действия части европейских политиков, кто снабжал оружием и поддерживал террористические организации, продолжая делить террористов на "плохих и не очень плохих".
"Перефразируя фразу (Владимира) Высоцкого, я бы сказал, террорист должен лежать в земле", — подчеркнул Кедми.
О подробностях "сделки века", тему которой муссирует американская администрация, ему мало что известно — признался собеседник агентства, при этом заметив, что "интрига по большей части заключается в том, что сам (президент США Дональд) Трамп не знает, чего хочет на Ближнем Востоке".
"Вдруг появилось сообщение, что США задумали скооперировать территорию Палестины с Иорданией на базе конфедеративного государства. Но проблема на Ближнем Востоке не в отношениях между палестинцами и Иорданией или кем-то еще. Реальная проблема – это отношения между арабами и Израилем в целом. И она будет существовать до тех пор, пока неразумные политики в силу амбиций и корыстных интересов на этом будут греть руки, не давая спокойно жить ни израильтянам, ни арабскому населению", — заключил Яков Кедми.
* Террористические организации, запрещенные в России
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