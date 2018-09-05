Экс-глава израильской спецслужбы оценил ситуацию с террористами в Идлибе

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 сен – РИА Новости. Засевших в сирийском Идлибе террористов необходимо уничтожить, иначе они расползутся по всему миру, заявил РИА Новости бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

Он отметил, что проблема Сирии влияет на ситуацию во всем регионе, и чем быстрее боевики будут уничтожены и вся власть в этой стране окажется у центрального правительства, тем больше шансов появится у всех сторон перейти к переговорам.

"Однако различные спекуляции по поводу Идлиба могут окончательно развести по разные стороны США с их сторонниками и Россию", — сказал он.

Отсутствие тесного взаимодействия по урегулированию ситуации в Сирии Яков Кедми объяснил тем, что "западные страны мало заинтересованы в сотрудничестве с Россией против террора".

В качестве примера он привел "показную", с его точки зрения, озабоченность ряда стран Запада положением в Идлибе. "О ком они так беспокоятся? Разве им неизвестно, что на 90% там засели силы Аль-Каиды*, ИГИЛ* и ХАМАС? Если террористы прикрываются мирным населением, это не причина оставлять их в живых. Если с ними не расправиться, они расползутся по всему миру, как зараза, и не дадут жизни не только странам Ближнего Востока, но и Европы", — считает экс-глава израильской спецслужбы.

Он назвал безответственными действия части европейских политиков, кто снабжал оружием и поддерживал террористические организации, продолжая делить террористов на "плохих и не очень плохих".

"Перефразируя фразу (Владимира) Высоцкого, я бы сказал, террорист должен лежать в земле", — подчеркнул Кедми.

Говоря об углублении противоречий между США и РФ в Сирии, Кедми не исключил более серьезных последствий этого противостояния. "Пока я не вижу со стороны США действий, которые могли бы сблизить позиции двух стран в Сирии. Если американцы спровоцируют с помощью тех же англичан видимость химической атаки, а потом будут обстреливать в качестве наказания сирийскую территорию, то российская авиация будет вынуждена принять ответные меры — от пассивной нейтрализации ракет до уничтожения источника обстрела. Но это решать будет Россия", — заявил он.

О подробностях "сделки века", тему которой муссирует американская администрация, ему мало что известно — признался собеседник агентства, при этом заметив, что "интрига по большей части заключается в том, что сам (президент США Дональд) Трамп не знает, чего хочет на Ближнем Востоке".

"У него есть какие-то наметки плана, но они постоянно меняются. Представление американцев о том, что такое Ближний Восток, примерно такое же, как у неандертальцев по поводу того, есть ли жизнь на Марсе", — сказал Кедми.

"Вдруг появилось сообщение, что США задумали скооперировать территорию Палестины с Иорданией на базе конфедеративного государства. Но проблема на Ближнем Востоке не в отношениях между палестинцами и Иорданией или кем-то еще. Реальная проблема – это отношения между арабами и Израилем в целом. И она будет существовать до тех пор, пока неразумные политики в силу амбиций и корыстных интересов на этом будут греть руки, не давая спокойно жить ни израильтянам, ни арабскому населению", — заключил Яков Кедми.

* Террористические организации, запрещенные в России

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