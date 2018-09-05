Удары ВКС в Идлибе наносились по объектам боевиков вдали от сел и городов

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Все удары ВКС РФ в сирийском Идлибе наносились исключительно по подтвержденным объектам террористических группировок вдали от сел и городов, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как сообщил официальный представитель МО РФ, четыре российских самолета с авиабазы Хмеймим 4 сентября нанесли удары высокоточными боеприпасами по объектам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб.

"Все удары российской авиации наносились исключительно по выявленным и подтвержденным по нескольким каналам объектам террористических группировок, расположенным вдали от населенных пунктов", — сказал он.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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