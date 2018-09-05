МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Во вторник четыре российских самолета нанесли удары по объектам группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Два истребителя-бомбардировщика Су-34 разбомбили склады террористов, где собирались и хранились беспилотники, а также взрывчатка для них. Эти БПЛА, как отметил Конашенков, использовались для атак на российскую авиабазу Хмеймим и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама.
Кроме того, многоцелевой истребитель Су-35С высокоточным боеприпасом уничтожил склад с переносными зенитно-ракетными комплексами.
Все удары ВКС наносили исключительно по подтвержденным объектам террористических группировок вдали от сел и городов, подчеркнул представитель Минобороны.
Также Конашенков рассказал, что накануне ночью штатная ПВО российской авиабазы уничтожила два ударных беспилотника боевиков, а всего за месяц — 47.
Ситуация в Идлибе
Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное наступление сирийской армии в Идлибе стало бы "большой гуманитарной ошибкой". При этом в российском МИД подчеркивали, что никто не заинтересован в активных боевых действиях, которые могут повлечь массовые жертвы. В ведомстве отметили, что читуация с началом операции в Идлибе станет понятной после саммита России, Ирана и Турции, который пройдет 7 сентября.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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