Дым после авиаудара ВКС России по позициям боевиков в провинции Идлиб, Сирия. 4 сентября 2018

Дым после авиаудара ВКС России по позициям боевиков в провинции Идлиб, Сирия. 4 сентября 2018

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Во вторник четыре российских самолета нанесли удары по объектам группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 разбомбили склады террористов, где собирались и хранились беспилотники, а также взрывчатка для них. Эти БПЛА, как отметил Конашенков, использовались для атак на российскую авиабазу Хмеймим и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама.

Кроме того, многоцелевой истребитель Су-35С высокоточным боеприпасом уничтожил склад с переносными зенитно-ракетными комплексами.

Все удары ВКС наносили исключительно по подтвержденным объектам террористических группировок вдали от сел и городов, подчеркнул представитель Минобороны.

Также Конашенков рассказал, что накануне ночью штатная ПВО российской авиабазы уничтожила два ударных беспилотника боевиков, а всего за месяц — 47.

Ситуация в Идлибе

Провинция Идлиб на севере Сирии остается единственным регионом, который контролируют незаконные вооруженные формирования. Ранее там была создана зона деэскалации конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное наступление сирийской армии в Идлибе стало бы "большой гуманитарной ошибкой". При этом в российском МИД подчеркивали, что никто не заинтересован в активных боевых действиях, которые могут повлечь массовые жертвы. В ведомстве отметили, что читуация с началом операции в Идлибе станет понятной после саммита России, Ирана и Турции, который пройдет 7 сентября.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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