На подлете к базе Хмеймим уничтожили два ударных беспилотника

Российский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы Хмеймим в Сирии. Архивное фото

Российский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы Хмеймим в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Во вторник ночью штатная ПВО российской авиабазы в Сирии Хмеймим уничтожила два ударных беспилотника террористов, всего за месяц — 47, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Четвертого сентября в темное время суток штатными зенитными средствами авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома уничтожены два ударных беспилотных летательных аппарата террористов. Всего за последний месяц в районе российской авиабазы Хмеймим уничтожено и обезврежено 47 БПЛА террористов", — сказал он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>