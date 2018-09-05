Тема Сирии станет одной из главных на встрече Помпео и Лаврова

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Тема Сирии станет одной из главных на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на Генассамблее ООН, сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Безусловно, Сирия — одна из главных тем, при каждом телефонном разговоре, личном контакте она занимает значительное время в такого рода разговорах",- сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли тема Сирии обсуждаться на планирующейся встрече Лаврова и Помпео на полях сессии высокого уровня ГА ООН в конце сентября.

Рябков подчеркнул, что контакты с американскими коллегами по Сирии в целом и по ситуации в Идлибе, "разумеется, продолжатся".

"Они не прерываются как по военной, так и по дипломатической линии",- подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

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