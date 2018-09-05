Ситуация с операцией в Идлибе станет ясна после саммита стран-гарантов

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Ситуация с началом операции в сирийском Идлибе станет понятной после саммита России, Ирана и Турции 7 сентября, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Думаю, ситуация с военной точки зрения будет понятней в том числе после того, как лидеры трех стран-гарантов (РФ, Иран, Турция) проведут переговоры в пятницу (7 сентября), — сказал Рябков, отвечая на вопрос журналистов о начале операции в Идлибе.

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