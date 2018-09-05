СМИ рассказали об авиаударах Израиля по Сирии за последние полтора года

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Израильские военные за последние полтора года нанесли более 200 ударов по различным целям на территории Сирии, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на военный источник.

"Израильские военные во вторник признали, что осуществили более 200 авиаударов по иранским целям в Сирии с 2017 года", — пишет издание.

Подтверждать или опровергать сообщения о своей причастности к вчерашним авиаударам по Сирии израильские военные отказались.

"Мы не комментируем публикации в зарубежной печати", — сказала РИА Новости сотрудница армейской пресс-службы.

Накануне агентство САНА сообщало, что ПВО Сирии отразили атаку ВВС Израиля, сбив несколько ракет, запущенных по району Вади аль-Уюн в окрестностях Хамы. Также официальное сирийское агентство передавало, что израильские самолеты нанесли удары по нескольким военным объектам в провинциях Тартус и Хама на западе Сирии, некоторые из ракет были сбиты. По данным агентства, один человек погиб и еще восемь пострадали в результате удара.

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