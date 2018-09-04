Лавров оценил ситуацию с экстремистами в Идлибе

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сен — РИА Новости. Несколько десятков тысяч экстремистов сконцентрированы в сирийской провинции Идлиб в настоящее время во главе с запрещенной в России террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра"*, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы наладили канал с военными из США для предотвращения нежелательных инцидентов, он работает… Сейчас осталась единственная зона деэскалации в Идлибе, где сконцентрированы несколько десятков тысяч экстремистов во главе, прежде всего, с "Джебхат ан-Нусрой"*, — заявил Лавров во вторник в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Он отметил, что когда Россия помогла освободить большую часть Сирии, в частности Алеппо и Пальмиру, от запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*, осталась небольшая кучка разрозненных отрядов. По его мнению, сейчас самая большая угроза в Сирии — "Джебхат ан-Нусра"*, которая "мимикрирует", меняет названия. Тем не менее это террористы, которые записаны в специальных решениях Совета Безопасности ООН, пояснил он.

Лавров напомнил, что Россия работает в Сирии так же, как и Иран, — по прямому приглашению правительства, все остальные действуют там на нелегитимной основе.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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