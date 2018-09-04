Белый дом пригрозил Асаду военным ответом в случае новой химатаки

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Белый дом вновь пригрозил президенту Сирии Башару Асаду военной силой в случае применения химоружия.

При этом ответственность химатаку США заранее возлагают на власти Сирии.

"Мы хотим ясно заявить, что наша твердая позиция остается прежней: если президент Башар Асад снова решит использовать химическое оружие, США и их союзники ответят быстро и подобающим образом", — говорится в заявлении пресс-секретаря президента США Сары Сандерс.

Сандерс заявила, что Соединенные Штаты внимательно отслеживают ситуацию в сирийской провинции Идлиб, "где миллионы невинных гражданских лиц оказались под угрозой немедленного нападения".

Она напомнила слова Трампа, который считает возможное нападение неосмотрительной эскалацией и без того трагического конфликта.

"США продолжат неустанно работать с союзниками над поисками долговременного дипломатического разрешения военных действий в Сирии под эгидой резолюции 2254 СБ ООН", — говорится в сообщении.

Обострение ситуации в Сирии

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* готовит провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химоружия против мирного населения в Идлибе. По словам генерала, "ряженые спасатели "Белых касок" собираются после соответствующей инсценировки снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.

Прибывший в Средиземное море американский эсминец с 28 ракетами "Томагавк" может нанести удары по любой части республики, уточнил Конашенков. Кроме того, по данным российской стороны, в Персидский залив прибыл американский эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух — земля".

В Пентагоне опровергли заявления российской стороны, что США стягивают силы к Сирии для нанесения ракетного удара, заявив при этом, что "готовы к действиям" в случае поступления соответствующего приказа.

"Ударные" планы США

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники среди официальных лиц сообщил, что эксперты разведывательных служб и вооруженных сил США определились с предварительным списком возможных целей в Сирии для воздушных ударов, если президент Дональд Трамп отдаст такое распоряжение.

Телеканал утверждает, что в списке находятся объекты, связанные с химическим оружием. Собеседники CNN заявили, что хотя окончательного решения не было принято, американские вооруженные силы "готовы дать очень быстрый ответ" в случае химатаки в стране.

Как сообщается, американские власти получили информацию о том, что правительственные силы сирийского лидера Башара Асада переместили два боевых вертолета ближе к провинции Идлиб и опасаются, что именно они будут использованы для атаки.