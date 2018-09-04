В Госдуме заявили, что Израиль наносит авиаудары по Сирии "по указке США"

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Израиль наносит авиаудары по Сирии "по указке США", считает первый замглавы комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР).

Ранее агентство САНА передало, что ПВО Сирии отразили атаку ВВС Израиля, сбив несколько ракет, запущенных по району Вади аль-Уюн в окрестностях Хамы. Также агентство передавало, что израильские самолеты нанесли удары по нескольким военным объектам в провинциях Тартус и Хама на западе Сирии, некоторые из ракет были сбиты. Есть погибшие и раненые.

"Израиль действует по указке США… (Вашингтон) никогда не будет воевать с нами своими силами, всегда третьими руками это будет делать. В Сирии – руками Израиля или ИГИЛ*", — сказал он.

Депутат заявил также, что "израильская армия содержится за счёт американских денег… американцы поставляют десятки миллиардов долларов на вооружение, переоснащение, обучение израильской армии".

*Террористическая организация, запрещенная в России