В Госдуме заявили, что Израиль наносит авиаудары по Сирии "по указке США"

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Израиль наносит авиаудары по Сирии "по указке США", считает первый замглавы комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР).
"Израиль действует по указке США… (Вашингтон) никогда не будет воевать с нами своими силами, всегда третьими руками это будет делать. В Сирии – руками Израиля или ИГИЛ*", — сказал он.
Депутат заявил также, что "израильская армия содержится за счёт американских денег… американцы поставляют десятки миллиардов долларов на вооружение, переоснащение, обучение израильской армии".
*Террористическая организация, запрещенная в России
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