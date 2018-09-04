Косачев прокомментировал ракетный удар Израиля по Сирии

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Любые военные удары по территории другого государства, кроме самообороны либо санкционированных СБ ООН, противоречат международному праву, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее агентство САНА сообщало, что ПВО Сирии отразили атаку ВВС Израиля, сбив несколько ракет, запущенных по району Вади аль-Уюн в окрестностях Хамы. Также агентство сообщало, что израильские самолеты нанесли удары по нескольким военным объектам в провинциях Тартус и Хама на западе Сирии, некоторые из ракет были сбиты. Есть погибшие и раненые.

"Разумеется, оценку характера удара и его последствий должны давать военные специалисты", — отметил Косачев.

Однако с международно-правовой точки зрения ситуация очевидна: "любые военные удары по территории другого государства, кроме обусловленных соображениями самообороны, либо санкционированных СБ ООН, либо согласованных с властями этого государства, нарушают международное право, Устав ООН и принципы государственного суверенитета", подчеркнул политик.

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