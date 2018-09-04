Косачев прокомментировал ракетный удар Израиля по Сирии

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Любые военные удары по территории другого государства, кроме самообороны либо санкционированных СБ ООН, противоречат международному праву, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Разумеется, оценку характера удара и его последствий должны давать военные специалисты", — отметил Косачев.
Однако с международно-правовой точки зрения ситуация очевидна: "любые военные удары по территории другого государства, кроме обусловленных соображениями самообороны, либо санкционированных СБ ООН, либо согласованных с властями этого государства, нарушают международное право, Устав ООН и принципы государственного суверенитета", подчеркнул политик.
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