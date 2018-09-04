Израиль нанес ракетный удар по западу Сирии

Боец сирийской армии на высоте, где расположена часть ПВО. Архивное фото

Боец сирийской армии на высоте, где расположена часть ПВО. Архивное фото

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. ПВО Сирии отразила атаку ВВС Израиля, сбив пять ракет, сообщает агентство САНА.

"ПВО Сирии сбила несколько ракет, выпущенных самолетами Израиля по району Вади аль-Уюн в окрестностях Хамы", — сообщило агентство со ссылкой на корреспондента.

Ранее агентство сообщало о нескольких взрывах, прогремевших в этом районе.

Военный источник рассказал телеканалу подробности атаки. По его словам, ударам подверглись военные объекты в Тартусе и Хаме.

Как сообщили медики, в результате инцидента один человек погиб, четверо пострадали.

Удары Израиля по Сирии

Ранее Израиль неоднократно наносил удары по объектам на территории Сирии.

В частности, второго августа израильские военные атаковали "несколько" вооруженных террористов в приграничном районе Сирии. Инцидент произошел на юге контролируемой Сирией части Голанских высот, где ранее действовала террористическая организация "Исламское государство"*.

Сирия и Израиль формально находятся в состоянии войны с 1973 года, однако боестолкновения были крайне редки до начала гражданской войны в Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>