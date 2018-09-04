В Сирии обвинили США в поставке оружия террористам через Украину

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. США поставляют оружие террористам, используя третьи страны, заявил первый секретарь Департамента международных отношений МИД Сирии Алаа Дин Саид Хамдан.
По словам дипломата, США поставляют оружие и другим группировкам (не только ИГ* и "Джебхат ан-Нусре"* — ред.)
"Они действуют через посредников и играют важную роль на черном рынке в индустрии незаконного оружия. Сотни тонн оружия однажды были поставлены через иорданский порт, чтобы попасть на юг Сирии в руки террористов", — добавил Хамдан.
Кроме того, как отмечали в российском Минобороны, подавляющая часть оружия, поставляемого США "вымышленной сирийской оппозиции", попала в руки группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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