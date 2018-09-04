В Сирии обвинили США в поставке оружия террористам через Украину

Стрелковое оружие, представленное на выставке оружия, захваченного у боевиков в Сирии

Стрелковое оружие, представленное на выставке оружия, захваченного у боевиков в Сирии

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. США поставляют оружие террористам, используя третьи страны, заявил первый секретарь Департамента международных отношений МИД Сирии Алаа Дин Саид Хамдан.

"Очевидно, что Соединенные Штаты и их союзники поставляют огромное число боеприпасов и оружия, используют третьи страны, как, например, восточноевропейские страны, Украину, балканские страны, чтобы подпитывать оружием "Фронт ан-Нусру"* и ИГИЛ*", — сказал он на конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".

По словам дипломата, США поставляют оружие и другим группировкам (не только ИГ* и "Джебхат ан-Нусре"* — ред.)

"Они действуют через посредников и играют важную роль на черном рынке в индустрии незаконного оружия. Сотни тонн оружия однажды были поставлены через иорданский порт, чтобы попасть на юг Сирии в руки террористов", — добавил Хамдан.

Дамаск не раз обвинял Вашингтон в поддержке террористов. Так, в МИД страны заявляли, что после освобождения Восточной Гуты от боевиков сирийская армия обнаружила большие запасы оружия, поставленного недавно из западных стран и США. Дамаск призвал Вашингтон "прекратить поддерживать террористов и уважать суверенитет Сирии".

Кроме того, как отмечали в российском Минобороны, подавляющая часть оружия, поставляемого США "вымышленной сирийской оппозиции", попала в руки группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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