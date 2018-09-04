В Кремле заявили об угрозе для пунктов временного базирования в Сирии

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Беспилотники, засылаемые террористами из Идлиба, представляют угрозу для российских пунктов временного базирования в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это представляет существенную угрозу, и об этом говорил президент России, для наших пунктов временного базирования. Вы знаете, что именно оттуда (из Идлиба — ред.) осуществляются засылки разных беспилотных летательных аппаратов, которые представляют угрозу для наших баз временного базирования", — сказал Песков журналистам.

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