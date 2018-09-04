МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Предупреждать о последствиях, не учитывая угрозу террористов, — это не полный и не всеобъемлющий подход, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа об операции в Идлибе.

Ранее Трамп написал в Twitter, что возможное наступление сирийской армии в провинции Идлиб стало бы "большой гуманитарной ошибкой" и призвал не допустить этого.

"Необходимо разобраться с этой проблемой. Мы знаем, что сирийские вооруженные силы готовятся к решению этой проблемы. Но просто выступать с какими-то предупреждениями, не обращая внимания на очень опасный, негативный потенциал для всей ситуации в Сирии, наверное, является не полным, не всеобъемлющим подходом", — сказал Песков журналистам, комментируя заявление Трампа в Twitter.

Пресс-секретарь российского лидера также сообщил, что ситуация в Идлибе станет одной из главных тем повестки дня саммита "Россия — Турция — Иран" по Сирии, который пройдет при участии президентов трех стран в Тегеране 7 сентября.

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