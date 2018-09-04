АНКАРА, 4 сен — РИА Новости. Турецкие военные перебрасывают технику к сирийской границе, сообщает газета Hurriyet.

Отмечается, что через Килис и в направлении поселка Эльбейли на сирийской границе утром проехали восемь транспортных средств, перевозящих танки и гаубицы.

По информации военного источника газеты, переброска техники — мера безопасности. Танки M60 отправили к границе в рамках плана сдерживания новой волны беженцев, которую турецкие власти ожидают в случае наступления сирийских войск на Идлиб.

Также Турция расширила лагерь беженцев Атме на сирийской стороне границы и укрепила 12 наблюдательных пунктов по контролю за зоной деэскалации в Идлибе.

Ситуация в Идлибе

Провинция Идлиб на севере Сирии остается единственным регионом, который контролируют незаконные вооруженные формирования. Ранее там была создана зона деэскалации конфликта.

В последнее время обстановка в регионе стала более напряженной. По данным Минобороны, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* планируют провокацию в Идлибе, чтобы обвинить войска Башара Асада в применении химического оружия против мирного населения. Это нужно, чтобы впоследствии оправдать силовые удары извне.

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное наступление сирийской армии в Идлибе стало бы "большой гуманитарной ошибкой". При этом в российском МИД подчеркивали, что никто не заинтересован в активных боевых действиях, которые могут повлечь массовые жертвы.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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