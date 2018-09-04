Более 450 жителей Сирии за сутки вернулись в свои дома

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В места постоянного проживания в трех сирийских провинциях в течение суток вернулись 469 мирных граждан, сообщается в ежедневном информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ.

"В Восточную Гуту (провинция Риф-Дамаск) возвратились 42 сирийца (женщин – 17, детей – 16). Всего с 30 сентября 2015 года – 134 847 человек. Через пункт пропуска "Сальхиях" к местам постоянного проживания в провинциях Дейр-Эз-Зор, Риф-Дамаск и Хомс вернулись 427 мирных жителей (женщин – 157, детей – 167) и 16 единиц техники. Всего с 25 августа 2018 года – 5 786 человек (женщин – 2 067, детей – 2 711), 86 единиц техники, 6 голов скота", — говорится в сообщении.

Как отмечается, всего с 30 сентября 2015 года в свои дома в Сирии вернулись 1 226 717 внутренних переселенцев.

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