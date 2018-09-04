Более ста российских военных врачей наградили за работу в Сирии

АЭРОДРОМ ХМЕЙМИМ (Сирия), 4 сен – РИА Новости. Более 100 российских военных врачей и специалистов тылового обеспечения медицинского отряда специального назначения, которые в течение нескольких месяцев работали в Сирии и оказывали помощь местному населению, награждены медалями. За время работы специалисты оказали помощь нескольким тысячам мирных жителей страны, пострадавших от действий боевиков.

"Помощь мы оказывали абсолютно разную. Кто-то жаловался на головные боли, а кому-то потребовалась более серьезная помощь", — рассказал врач-анестезиолог отряда Кирилл Шлокин.

Во время активных боевых действий работа медиков была практически круглосуточной, например, при освобождении Алеппо военным врачам приходилось постоянно оказывать помощь раненным мирным жителям. После окончания войны с террористами медики работают на гуманитарных акциях — во время каждой раздачи продовольственных наборов жителям пострадавших от боевиков районов российские военные обязательно разворачивают медпункт, где все желающие могут получить консультацию высококвалифицированного специалиста.

Кроме того, военные медики также работают и в гуманитарных коридорах — этот отряд оказывал помощь мирным жителям, которые покидали осажденную боевиками провинцию Идлиб на севере страны.

Заслуженные награды также получили и те, без кого невозможна работа врачей в полевых условиях — сотрудники службы тыла отряда. "Современная медицина невозможна без обеспечивающего звена — сам по себе врач может сделать очень немногое, реальную помощь можно оказать только в случае, если есть оборудование. В этом нам помогают тыловики", — отмечает хирург отряда Александр Ломовцев.

Технические сотрудники отряда, которые ставят палатки, настраивают и обслуживают современное оборудование, не получают благодарностей от пациентов, однако, как признаются они сами, им часто говорят спасибо сами врачи. "Мы готовим все для медперсонала. Они благодарны моей работе и работе моих людей", — сказал заместитель начальника отряда по тылу Александр Калмыков.

Несмотря на сложные условия работы военных медиков, в рядах отряда спецназначения служит немало женщин, которые работали в Сирии наравне с мужчинами. Им также вручили награды, однако сами женщины-военнослужащие признаются, что самым большим подарком для них является встреча с семьей после длительной командировки.

Как сообщалось ранее, российские военные регулярно проводят гуманитарные акции в населенных пунктах Сирии, пострадавших от действий боевиков. Всего на территории страны военнослужащие РФ провели около 2 тысячи таких акций, в ходе которых доставлено и распределено сирийским гражданам около 3 тысячи тонн продовольствия, предметов первой необходимости и бутилированной воды.