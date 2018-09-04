Трамп предостерег Россию от "гуманитарной ошибки" в Сирии

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное наступление сирийской армии в провинции Идлиб стало бы "большой гуманитарной ошибкой", и призвал не допустить этого.

"Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Русские и иранцы совершили бы серьезную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не дайте этому случиться!" — написал Трамп в Twitter.

"Набеги из Идлиба"

Ситуацию, сложившуюся в сирийском Идлибе, нельзя терпеть до бесконечности, необходимо размежевать вооруженную оппозицию от террористов, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Режим прекращения огня (в сирийском Идлибе — ред.) нарушается с завидной регулярностью. Уже больше двух месяцев из этой зоны производят обстрелы позиций сирийской армии. Оттуда даже пытаются устраивать набеги на эти позиции и оттуда запускают огромное количество беспилотников в попытке атаковать нашу военную базу в Хмеймиме", — сказал министр, выступая перед студентами МГИМО.

"Терпеть такое положение бесконечно невозможно, мы сейчас предпринимаем активные усилия вместе с турецкими коллегами, сирийским правительством, иранцами как участниками астанинского формата, чтобы на земле размежевать нормальных оппозиционеров вооруженных от террористов, при этом сделав так, чтобы мирные граждане не пострадали", — подчеркнул Лавров.

Угрозы США не повлияют на планы Дамаска

Угрозы США нанести удар по Сирии в связи с надуманными предлогами о якобы планах Дамаска применить химоружия не повлияют на планы армии САР освободить провинцию Идлиб от террористов, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"Все, что активно раскручивается США, не повлияет на решимость сирийского народа и планы сирийской армии освободить Идлиб и окончательно покончить с терроризмом в Сирии", — заявил министр. По его словам, утверждения США о якобы планах химатаки стали сомнительными для общественного мнения и являются лишь оправданием для возможной атаки по Сирии.

"Мы, народ и руководство Сирии, хотели бы завершения конфликта сегодня, но вмешательство западных стран во главе с США затрудняет это", — отметил Муаллем.

"Ударные" планы США

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники среди официальных лиц сообщил, что эксперты разведывательных служб и вооруженных сил США определились с предварительным списком возможных целей в Сирии для воздушных ударов, если президент Дональд Трамп отдаст такое распоряжение.

Телеканал утверждает, что в списке находятся объекты, связанные с химическим оружием. Собеседники CNN заявили, что хотя окончательного решения не было принято, американские вооруженные силы "готовы дать очень быстрый ответ" в случае химатаки в стране.

Как сообщается, американские власти получили информацию о том, что правительственные силы сирийского лидера Башара Асада переместили два боевых вертолета ближе к провинции Идлиб и опасаются, что именно они будут использованы для атаки.

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