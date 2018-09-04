Трамп призвал не допустить военной операции сирийской армии в Идлибе

ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное наступление сирийской армии в провинции Идлиб стало бы "большой гуманитарной ошибкой" и призвал не допустить этого.
"Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Русские и иранцы совершили бы серьезную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не дайте этому случиться!" — написал Трамп в Twitter.
Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.
В МИД РФ заявляли, что никто не заинтересован в активных боевых действиях в Идлибе, которые могут повлечь массовые жертвы.
При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США активно обсуждают с Россией предотвращение вероятного использования химоружия в Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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