Трамп призвал не допустить военной операции сирийской армии в Идлибе

ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное наступление сирийской армии в провинции Идлиб стало бы "большой гуманитарной ошибкой" и призвал не допустить этого.

"Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Русские и иранцы совершили бы серьезную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не дайте этому случиться!" — написал Трамп в Twitter.

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В МИД РФ заявляли, что никто не заинтересован в активных боевых действиях в Идлибе, которые могут повлечь массовые жертвы.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США активно обсуждают с Россией предотвращение вероятного использования химоружия в Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.