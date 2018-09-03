ЦПВС зафиксировал нарушения перемирия в двух сирийских провинциях

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Нарушения режима прекращения боевых действий были зафиксированы в сирийских провинциях Латакия и Хама, а также в нескольких районах города Алеппо за прошедшие сутки, некоторые населенные пункты и районы обстреливались неоднократно, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.

"В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Сафсафа (шесть раз), Нахшебба (дважды), Кинсибба, Мамухия, Калъат-Марза, Кардаха, Бейт-Смайра, Хамрат, позиций правительственных сил в районе горы Ардаш-Даг в провинции Латакия, районов Хара, Маканис-Эд-Дувайри, Эль-Васита, Биньямин и северо-западной окраины (четырежды) города Алеппо, населенного пункта Корназ провинции Хама", — сказал он.

Также Савченко добавил, что представители российского Центра провели благотворительную акцию в районе Ашрафия города Алеппо, в ходе которой нуждающимся жителям была выдана тонна свежего хлеба.

Кроме того, в ходе торжественных мероприятий, приуроченных к началу нового учебного года, в школах населенных пунктов Алеппо, Хомс, Ялда представители российского Центра передали учащимся канцелярские наборы и 200 комплектов школьной формы.

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