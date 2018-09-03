В Латакии трое сирийских военных погибли при атаке боевиков

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Боевики атаковали правительственные войска Сирии в Латакии с помощью пяти беспилотников, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Атака произошла второго сентября. Ее устроили представители незаконных вооруженных формирований из района города Джиср Эш-Шугур провинции Идлиб. В результате трое военных погибли, девять ранены.

Савченко напомнил, что российский Центр по примирению призывает командиров незаконных группировок отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Ситуация в Сирии

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам*" готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США активно обсуждают с Россией предотвращение вероятного использования химоружия в Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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