МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Оставленные террористами взрывные устройства взорвались близ военного аэродрома "Хальхаля" в провинции Сувейда на юго-западе Сирии, передает национальное агентство САНА со ссылкой на корреспондента.

"Причиной звуков взрыва, которые были слышны в городе Сувейда, стала детонация нескольких взрывных устройств, которые оставили террористы неподалеку от военного аэродрома "Хальхаля", — говорится в сообщении агентства.

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