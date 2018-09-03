В МИД Франции обеспокоены возможным наступлением сирийской армии в Идлибе

ПАРИЖ, 3 сен – РИА Новости. Франция выражает обеспокоенность в связи с возможной наступательной операцией правительственных сил Сирии и их союзников в Идлибе, говорится в заявлении официального представителя французского МИД.

"Франция выражает свою озабоченность в связи с возможным серьезным наступлением сирийского режима и его союзников в зоне деэскалации в Идлибе. Это наступление может иметь катастрофические последствия. Оно может породить новую серьезную гуманитарную и миграционную катастрофу, поскольку может угрожать непосредственно трем миллионам гражданских лиц, которые были учтены Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов в регионе", — говорится в заявлении.

Также отмечается, что Франция продолжит мобилизацию со своими партнерами для борьбы с безнаказанностью применения химического оружия, военных преступлений или преступлений против человечности в Сирии.

"Франция призывает Россию и Турцию, как страны-гранты в этом регионе, сохранить деэскалацию с первоочередной задачей защиты гражданского населения. Мы продолжим тесный диалог, который ведем с этими двумя странами, а также с другими основными действующими лицами в сирийском кризисе, с тем, чтобы выйти на всеобъемлющее, надежное и устойчивое политическое решение в Сирии", — подчеркивается в документе.

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США активно обсуждают с Россией предотвращение вероятного использования химоружия в Сирии.

*Запрещённая в России террористическая организация

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