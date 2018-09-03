В МИД Франции обеспокоены возможным наступлением сирийской армии в Идлибе

ПАРИЖ, 3 сен – РИА Новости. Франция выражает обеспокоенность в связи с возможной наступательной операцией правительственных сил Сирии и их союзников в Идлибе, говорится в заявлении официального представителя французского МИД.
Также отмечается, что Франция продолжит мобилизацию со своими партнерами для борьбы с безнаказанностью применения химического оружия, военных преступлений или преступлений против человечности в Сирии.
"Франция призывает Россию и Турцию, как страны-гранты в этом регионе, сохранить деэскалацию с первоочередной задачей защиты гражданского населения. Мы продолжим тесный диалог, который ведем с этими двумя странами, а также с другими основными действующими лицами в сирийском кризисе, с тем, чтобы выйти на всеобъемлющее, надежное и устойчивое политическое решение в Сирии", — подчеркивается в документе.
В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.
При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США активно обсуждают с Россией предотвращение вероятного использования химоружия в Сирии.
*Запрещённая в России террористическая организация
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>