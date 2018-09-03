США пора осознать свой провал на политической арене, заявил глава МИД Сирии

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Глава МИД Сирии заявил, что США пора осознать свой провал в боевых действиях на земле и на политической арене, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"Когда США осознают, что они проиграли войну на земле и проигрывают и политическую войну?" — задался вопросом министр.

По его оценке, большинство стран, отозвавших своих послов из Сирии в 2011 году, в том числе ЕС, "в построении своих отношений с Сирией все еще находятся в заложниках американского диктата, поскольку нет существенного повода задерживаться в возобновлении этих отношений".

"Теперь, когда они начали осознавать, что их цели и планы по поддержке террористических отрядов, которые прибыли в Сирию из 80 стран, уже бесполезны и даже провалились, они начинают искать политический способ, чтобы возобновить свои отношения с Сирией. Но существуют вопрос, свободны ли эти страны в своем решении или центр его принятия остается в Вашингтоне", — отметил он.

Дипломат добавил, что ЕС было бы выгодно наладить отношения с сирийским правительством. В частности, Сирия могла бы помочь в решении проблем безопасности, вызванных миграционным кризисом в Европе, так как у Дамаска есть данные о прибывших из Сирии в ЕС террористах. Однако Дамаск не предоставит эти данные безвозмездно, так как Европа "должна исправить свои ошибки в отношении сирийского народа", подчеркнул министр.