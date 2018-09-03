Глава МИД Ирана призвал выдворить террористов из Идлиба

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Террористы должны быть выдворены из сирийской провинции Идлиб, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

"В Сирии идет процесс полной зачистки от терроризма, остатки террористов, в том числе "Джебхат ан-Нусры"* (запрещена в РФ), должны быть выдворены из Идлиба", — приводит агентство IRNA слова Зарифа.

Министр иностранных дел Ирана находится в Дамаске с визитом, в ходе которого он намерен встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом, министром иностранных дел Валидом Муаллемом и другими сирийскими чиновниками. Темой переговоров станет ситуация в САР, а также двусторонние отношения Тегерана и Дамаска.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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