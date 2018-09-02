В МИД Франции заявили о победе Асада в Сирии

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент Башар Асад победил в гражданском конфликте в Сирии, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Об этом сообщает Sputnik International.
"Асад выиграл войну. Мы должны признать это", — подчеркнул глава французского МИД.
При этом он отметил, что президент Сирии добился победы в войне, но не мира. По мнению министра, для этого Дамаску нужно "политическое решение при участии международных посредников".
Глава ведомства добавил, что Франция будет способствовать мирному решению конфликта в Сирии в рамках обсуждения в Генеральной Ассамблее ООН.
Ле Дриан также подчеркнул, что западная коалиция готова нанести удары по арабской республике в случае использования правительственными войсками химического оружия против мирного населения в Идлибе.
Провинция Идлиб на севере Сирии остается единственным регионом, остающимся под контролем незаконных вооруженных формирований. Ранее там была создана зона деэскалации конфликта.
В последнее время обстановка в данном регионе стала более напряженной. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам*" планируют провокацию, чтобы обвинить войска Башара Асада в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб. Это нужно, чтобы впоследствии оправдать силовые удары извне.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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