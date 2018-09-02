В Сирии за сутки 18 раз нарушался режим прекращения огня

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки зафиксированы 18 раз на территории идлибской зоны деэскалации, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

"В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Дахр-Абу-Асад, Икко (трижды), Калъат-Марза (дважды), Эль-Арейм, Бариша, Раша (дважды), позиций правительственных сил в районе горы Хасан-Рай провинции Латакия, населенных пунктов Кафр-Даиль, Эз-Зандик, района артиллерийского училища (дважды) в провинции Алеппо, районов научно-исследовательского центра (дважды), Зияра, Халаб-Эль-Джадид, Биньямин, Хара и северо-западной окраины города Алеппо (дважды). Также зафиксированы обстрелы районов населенных пунктов Аджаз, Масасна провинции Хама", — сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенанта Владимир Савченко.

Кроме того, по его словам, за сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенных пунктах Умм-Эль-Карамель, провинции Алеппо, выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,9 тонны, оказана медицинская помощь 104 жителям, в том числе 52 детям.