В Сирии у боевиков ИГ* нашли швейцарские гранаты, сообщили СМИ

ЖЕНЕВА, 2 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Гранаты швейцарского производства, найденные в Сирии у боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"*, могли быть созданы RUAG и являться частью партии оружия для Объединенных Арабских Эмиратов, говорится в заявлении швейцарской военно-технологической компании RUAG.
IS-Terroristen in Syrien horten Schweizer Ruag-Handgranaten. Die Recherche von @FabianEberhard: https://t.co/mUd5ll1wDG pic.twitter.com/WzRuPG96O0— SonntagsBlick (@Sonntags_Blick) 2 сентября 2018 г.
"Ручные гранаты могли быть произведены RUAG, а также быть в составе партии оружия, которая была поставлена в ОАЭ в 2003-2004 годах, и могли быть перевезены оттуда в Сирию. RUAG осуждает то, что покупатели передают ручные гранаты (третьим лицам), что является нарушением закона и их обязательств", — говорится в заявлении.
В RUAG отметили, что точно определить принадлежность гранат оборонному предприятию пока не представляется возможным, так как на фотографии не видно серийных номеров. В компании подчеркнули, что с 2004 года не осуществлялось поставок ручных гранат в арабские страны.
За первый семестр 2018 года Швейцария продала оружия почти на 10 миллионов долларов.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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