В Сирии у боевиков ИГ* нашли швейцарские гранаты, сообщили СМИ

ЖЕНЕВА, 2 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Гранаты швейцарского производства, найденные в Сирии у боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"*, могли быть созданы RUAG и являться частью партии оружия для Объединенных Арабских Эмиратов, говорится в заявлении швейцарской военно-технологической компании RUAG.

​Свое заявление RUAG обнародовала в ответ на воскресную публикацию в швейцарской Sonntagsblick . Издание провело расследование, основанное на фотографии ручных гранат, предположительно швейцарского производства. По данным газеты, это оружие было захвачено в провинции Идлиб членами группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (созданная из боевиков "Аль-Каиды"*) у боевиков ИГ*. Sonntagsblick опросило военных экспертов, которые определили, что на фото — гранаты швейцарского производства типа OHG92 и HG85.

"Ручные гранаты могли быть произведены RUAG, а также быть в составе партии оружия, которая была поставлена в ОАЭ в 2003-2004 годах, и могли быть перевезены оттуда в Сирию. RUAG осуждает то, что покупатели передают ручные гранаты (третьим лицам), что является нарушением закона и их обязательств", — говорится в заявлении.

В RUAG отметили, что точно определить принадлежность гранат оборонному предприятию пока не представляется возможным, так как на фотографии не видно серийных номеров. В компании подчеркнули, что с 2004 года не осуществлялось поставок ручных гранат в арабские страны.

Издание предполагает, что гранаты были включены в поставку швейцарского вооружения в ОАЭ в 2003-2004 годах, после чего Абу-Даби, в нарушение законодательства в отношении реэкспорта, перепродал их Иордании, откуда они в 2012 году попали в Сирию. Как отмечается, в настоящий момент Швейцария продолжает поставки оружия в ОАЭ, несмотря на то, что государственный секретариат по экономике предполагает использование швейцарского вооружения и в Йемене.

За первый семестр 2018 года Швейцария продала оружия почти на 10 миллионов долларов.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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