В Сирии назвали причину взрыва под Дамаском

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Причиной взрывов возле аэродрома "Меззе" под Дамаском стало короткое замыкание, а не удары со стороны Израиля, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"На самом деле, как мы поняли из источников в министерстве обороны Сирии, причиной этих взрывов стало короткое замыкание, произошедшее в результате перегрева… Эти взрывы не были результатом незаконной израильской агрессии", — заявил Муаллем в интервью телеканалу " Россия 24 ", отвечая на вопрос, было ли случившееся ударом ВВС Израиля, или детонацией боеприпасов.

Ранее источник в спецслужбах Сирии ранее сообщил РИА Новости, что пригород Дамаска подвергся ракетному обстрелу, сирийские системы ПВО отражали удары. По его словам, военный аэродром "Меззе" под Дамаском ударам не подвергался, однако ракетный обстрел привёл ко взрывам на складе боеприпасов близ него.

Позднее военный источник официального сирийского агентства САНА опроверг сообщения об израильских ракетных ударах по аэродрому "Меззе" под Дамаском и объяснил, что взрывы, которые были слышны рядом с ним, произошли на военном складе и были вызваны коротким замыканием. Газета Times of Israel писала, что удары, по некоторым данным, наносили израильские самолеты.

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