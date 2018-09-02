СМИ опубликовали текст секретной директивы ООН по Сирии

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Газета "Коммерсант" опубликовала текст секретной директивы ООН о том, что организация будет готова помочь в восстановлении Сирии только после политического перехода власти в стране.

Внутренний документ ООН датирован 17 октября прошлого года и предназначен для всех структур организации, работающих в Сирии.

"Только после осуществления подлинного и всеобъемлющего политического перехода ООН будет готова содействовать реконструкции (Сирии. — Прим. ред.)", — говорится в тексте директивы.

В документе также указано, что ООН не будет участвовать в проектах по восстановлению сирийской экономики, речь идет только о гуманитарной помощи ради спасения жизней и обеспечения основных потребностей людей.

"Мероприятия по развитию или восстановлению, которые выходят за эти пределы, должны быть отражены в других механизмах", — отмечается в тексте. При этом приоритеты оказания помощи должны основываться на потребностях населения, а не правительства.

Автором документа, по данным газеты, был бывший заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман. Он оставил эту должность весной текущего года.

О существовании секретной директивы, запрещающей подразделениям ООН принимать участие в восстановлении сирийской экономики, сообщил в августе глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что попытки отдельных стран манипулировать секретариатом ООН недопустимы, а также призвал западных партнеров отказаться от намерений использовать международные организации "втемную".

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