Угрозы США не повлияют на планы Дамаска освободить Идлиб, заявил МИД Сирии

‌МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Угрозы США нанести удар по Сирии в связи с надуманными предлогами о якобы планах Дамаска применить химоружия не повлияют на планы армии САР освободить провинцию Идлиб от террористов, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"Все, что активно раскручивается США, не повлияет на решимость сирийского народа и планы сирийской армии освободить Идлиб и окончательно покончить с терроризмом в Сирии", — заявил министр. По его словам, утверждения США о якобы планах химатаки стали сомнительными для общественного мнения и являются лишь оправданием для возможной атаки по Сирии.

"Мы, народ и руководство Сирии, хотели бы завершения конфликта сегодня, но вмешательство западных стран во главе с США затрудняет это", — отметил Муаллем.

Он сообщил, что благодаря российской инициативе за последнее время в Сирию вернулись порядка 20 тысяч беженцев из Ливана. При этом Запад пытается отговорить беженцев от возвращения, используя их как своеобразную карту в политических играх.

Министр выразил удовлетворение от своего визита в РФ и заявил, что у российских компаний будет приоритет в восстановлении Сирии.

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