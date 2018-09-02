В освобожденной от боевиков Маалуле начали реставрацию православного храма

МААЛУЛА (Сирия), 2 сен — РИА Новости. Реставрацию начали в православном храме святого Георгия Победоносца XIII века в сирийском городе Маалула, который во время войны был разграблен и сожжен боевиками, ее завершение ожидается через год, сообщил журналистам начальник бригады реставраторов Фади Шахим.

"На восстановление храма деньги собрали прихожане и христианские общины Сирии, международные организации, к сожалению, пока не помогают. Мы только приступили к работе, сделать пока удалось немногое, например уже отремонтировали лестницу к звоннице. Я думаю, что на полное восстановление нам потребуется год", — сказал он.

Люди, которые занимаются ремонтом храма, раньше были здесь прихожанами, и его восстановление для них не просто работа. "Когда мы увидели, что боевики сделали с церковью, стало очень больно. Мы с детства ходили в этот храм, он был нашим вторым домом", — рассказал Шахим.

По его словам, террористы украли из церкви все, что смогли унести. "Они унесли древний колокол и даже мраморные плиты с пола. То, что не смогли украсть — просто испортили и осквернили, выцарапали лики святых на иконах", — сказал собеседник.

Боевики использовали церковь как огневую позицию, так как с купола хорошо видна главная городская дорога, а когда поняли, что здесь им не удержаться, ушли — а церковь подожгли, рассказал Шахим.

"Самая большая утрата — древняя икона Георгия Победоносца, она висела над входом в храм. Террористы увезли ее, и, к сожалению, о ее судьбе нам ничего не известно", — заключил руководитель бригады реставраторов.

Послушница храма святых Сергия и Вакха в Маалуле Рита Ухаби сообщила, что первую из 28 икон, украденных террористами из храма, нашли в Ливане и вернули в церковь.

"В 2013 году наш город захватили боевики, террористы "Джебхат-ан-Нусры"* разграбили все, что смогли. Из нашего храма они украли 28 икон, одну из них мы недавно нашли в Ливане и вернули в церковь", — сказала она.

Ухаби добавила, что им удалось найти икону с изображением архангелов Михаила и Гавриила, написанную мастером из Дамаска в XX веке. При этом послушница храма отметила, что боевики испортили икону. "Они затерли ножом лица у святых, не знаю, зачем они это сделали. Мы намерены восстановить ее", — сказала она.

Кроме того, служителям храма также удалось найти старинную дверь, которая раньше была установлена на входе в церковь, а также колокол со звонницы. Предметы, представляющие культурную ценность, также были украдены боевиками. "Остальные иконы мы также ищем, пока найти не удалось, но мы не теряем надежды. А пока в зале нашего храма вывешены репродукции картин", — сказала Ухаби.

Маалула располагается на расстоянии около 50 километров от Дамаска и населена преимущественно христианами. Когда город контролировали боевики, они разграбили и осквернили монастырь и уничтожили большинство христианских символов.

Маалула была освобождена от боевиков в апреле 2014 года, и после этого началось восстановление города и монастыря. В этом Сирии неоднократно обещали помочь страны запада и ЮНЕСКО, он они так и не приняли участие в работах — восстановление обители ведут сирийские и российские специалисты.

Террористические группировки, которые действовали в Сирии, нанесли большой ущерб и другим памятникам истории, в частности разрушили древнюю Пальмиру и уничтожили в Алеппо около 30% зданий, которые были объектами всемирного наследия. В настоящее время памятники истории восстанавливаются при участии специалистов из России и Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.