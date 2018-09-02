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Война в Сирии
Война в Сирии

Названа причина взрывов на военных складах под Дамаском

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© AP Photo / Hassan AmmarДамаск, Сирия. Архивное фотоДамаск, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Военный источник официального сирийского агентства САНА опроверг сообщения об израильских ракетных ударах по аэродрому "Меззе" под Дамаском, заявив, что взрывы, которые были слышны рядом с ним, произошли на военном складе и были вызваны коротким замыканием.

Ракетный удар..?

Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Боевики должны были провести серию терактов в районе Пальмиры
Ранее источник в сирийских спецслужбах сообщил РИА Новости, что пригород Дамаска подвергся ракетному обстрелу.

Собеседник агентства опроверг сообщения о том, что удар нанесен по военному аэродрому "Меззе", однако, по его словам, ракетный обстрел привел ко взрывам на складе боеприпасов близ него. Источник уточнил, что сирийские системы ПВО отражали удары.

По данным газеты Times of Israel, удары наносили израильские самолеты.

Удары Израиля по Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Помпео назвал возможную операцию в Идлибе эскалацией конфликта
Ранее Израиль неоднократно наносил удары по объектам на территории Сирии.

В частности, второго августа израильские военные атаковали "несколько" вооруженных террористов в приграничном районе Сирии. Инцидент произошел на юге контролируемой Сирией части Голанских высот, где ранее действовала террористическая организация "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России).

Сирия и Израиль формально находятся в состоянии войны с 1973 года, однако боестолкновения были крайне редки до начала гражданской войны в Сирии.

Провокация с применением химоружия

Ранее представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ближайшие дни боевики планируют провокации с применением химического оружия. Под ударом окажется город Кафер-Зайта, который находится в шести километрах к югу от Хабита.

По словам Конашенкова, после инсценировки "ряженые спасатели "Белых касок" собираются снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.

При этом в Госдепе заявили, что США готовы ответить на применение химического оружия в Сирии. Как отметила представитель ведомства Хезер Науэрт, Вашингтон призвал Москву предостеречь Дамаск от использования химоружия.

Цели готовы

Активисты организации Белые каски. Архивное фото
© AFP 2018 / Sameer Al-Doumy
Дамаск обвинил "Белые каски" в похищении 44 детей для инсценировки химатаки
Первого сентября телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что эксперты разведывательных служб и вооруженных сил США определились с предварительным списком возможных целей в Сирии для воздушных ударов, если президент Дональд Трамп отдаст такое распоряжение.

Телеканал утверждает, что в списке находятся объекты, связанные с химическим оружием. Собеседники телеканала заявили, что хотя окончательного решения не было принято, американские вооруженные силы "готовы дать очень быстрый ответ" в случае химатаки.

По данным CNN, американские власти получили информацию о том, что сирийские правительственные передислоцировали два боевых вертолета ближе к провинции Идлиб и опасаются, что именно они будут использованы для атаки.

При этом Пентагон, как сообщает телеканал, продолжает следить за действиями Москвы в Средиземном море. В США полагают, что российские учения в акватории проводятся с целью быть в готовности отразить возможные удары Вашингтона.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя сообщения о составленном США списке сирийских объектов для воздушных ударов, отметил, что цель Вашингтона состоит не только в нанесении существенного ущерба сирийской армии, но и в том, чтобы ударить по престижу и авторитету России.

"Америка пытается сделать очередное раскрученное шоу с длительной рекламой и анонсом", — сказал он.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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