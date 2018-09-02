ДАМАСК, 2 сен — РИА Новости. Военный источник официального сирийского агентства САНА опроверг сообщения об израильских ракетных ударах по аэродрому "Меззе" под Дамаском, заявив что взрывы, которые были слышны рядом с ним, произошли на военном складе и были вызваны коротким замыканием.

Ранее источник в спецслужбах САР рассказал РИА Новости о ракетном обстреле пригорода Дамаска, в ходе которого сирийская система ПВО отразила удары. По его словам, ракетный обстрел привел ко взрывам на складе боеприпасов вблизи аэродрома "Меззе". По информации израильских СМИ, удар наносили самолеты ЦАХАЛ.

В начале августа сообщалось, что израильские военные атаковали "несколько вооруженных террористов" в приграничном районе Сирии на Голанских высотах. Военные не сообщают о результатах удара, но говорят, что нашли пояса со взрывчаткой и автомат Калашникова.