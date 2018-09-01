Боевики атаковали позиции сирийских войск в районе Пальмиры

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Столкновение сирийских правительственных войск с боевиками произошло в субботу утром юго-восточнее Пальмиры, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.

"Сегодня в пять часов утра в 36 километрах юго-восточнее города Пальмиры произошло боестолкновение сирийских правительственных войск с диверсионно-террористической группой боевиков, попытавшейся прорваться из района населенного пункта Эт-Танф в направлении города Пальмиры", — говорится в сообщении.

По данным российских военных, двое боевиков были убиты, еще двое попали в плен и сейчас дают показания. В частности, задержанные рассказали, что они должны были провести серию терактов в районе Пальмиры и обеспечить проход главных сил террористов к городу, который они планировали захватить в течение недели.

"Боевики рассказали, что они из бандформирования "Восточные львы", насчитывающего около 500 человек. Их лагерь подготовки находится в районе населенного пункта Эт-Танф рядом с американской военной базой", — добавили в Центре по примирению враждующих сторон.

Один из пленных боевиков рассказал, что их группу готовили в том числе инструкторы из США. При этом оружие и боеприпасы поставлялись с американской базы.

Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации, находилась под контролем террористов с мая 2015 года. Сирийская армия при поддержке российской авиации освободила город в конце марта 2016-го. В середине декабря 2016 года боевики вновь захватили Пальмиру, однако уже в марте 2017-го были выбиты оттуда.