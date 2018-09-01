МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Власти Ирака не пустили в пятницу в свое воздушное пространство российский военно-транспортный самолет Ту-154М, об этом сообщает ливанский портал Al-Masdar.

Как утверждает издание, самолет, направлявшийся в сирийскую провинцию Латакия, где расположена российская авиабаза Хмеймим, был вынужден вернуться в воздушное пространство Ирана. При этом иракские власти не объяснили причину запрета.

Позднее, по данным Al-Masdar, экипаж Ту-154М предпринял еще одну попытку пролета через воздушное пространство Ирака, чем она окончилась, издание не уточняет.

Минобороны России и официальный Багдад пока не прокомментировали эту информацию.

ВКС России используют воздушное пространство Ирана и Ирака для переброски в Сирию самолетов, участвующих в операции против террористов в этой стране. При этом между Дамаском и Багдадом действует соглашение, которое позволяет использовать воздушное пространство этих стран для ударов по террористам группировки "Исламское государство"*